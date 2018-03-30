أسد "ودود" يقفز إلى سيارة سياح (فيديو)

قفز أسد إلى سيارة جيب تقل سياحا كانوا في رحلة "سفاري" في حديقة كروغر الوطنية في جمهورية جنوب إفريقيا.

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ونشرت صحيفة ديلي ميل الفيديو الطريف الذي يظهر أسدا أبيض يقفز إلى سيارة الجيب.

كما تظهر اللقطات الدليل السياحي يقف بالقرب من السيارة ويطلب من السياح الهدوء لكي لا يثيروا غضب الأسد "الودود" الذي لم يكن على عجلة من أمره ولم يرد مغادرة السيارة.

وقال الطالب الجامعي الذي صور الفيديو: "قال لنا السائق إن الأسود ترى السيارات كلعب الأطفال، وأنها يمكن أن تقفز إلى داخل السيارة فظننا للوهلة الأولى أنها مزحة منه".

لكن السائق استطاع أن يطرد الأسد من مكانه بعد برهة من الزمن، ولم يصب أي من السياح بأذى، وواصلوا رحلتهم الاستكشافية بسلام.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو