مهرج يترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي

أعلن ستيف لاف المهرج السابق في سيرك "بارنوم والإخوة رينغلينغ" عن نيته الترشح لعضوية مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال ستيف لاف، عبر موقعه الشخصي على شبكة الانترنت، إنه كان خلال ثلاث سنوات يمتع الجمهور الياباني بالعروض التي قدمها. وخلال السنوات العشر الأخيرة، أمتع بعروضه جمهور ولايته كارولينا الجنوبية، وكانت جميعها مكرسة لمكافحة التنمّر في المدارس.

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ويدعو لاف إلى تشديد الرقابة على تداول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وإلى نظام رعاية صحية شامل، ويضيف قائلا: "الناس يمزحون ويقولون إن رئيسنا والكونغرس مهرجون. من وجهة نظري لا يمكن تخيل مهرجا أسوأ منهم".

ومن المقرر أن يترشح ستيف لاف عن الحزب الديمقراطي، الذي سبق وأن تطوع لمساعدة مرشحيه باراك أوباما وبيرني ساندرز. بحسب وكالة تاس.

يذكر أنه في نوفمبر من السنة الجارية، ستجري انتخابات لاختيار 34 عضوا في مجلس الشيوخ و435 عضوا في مجلس النواب وكذلك 39 حاكم ولاية.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما