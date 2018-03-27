مقاطعة صينية تمنع الكتابة بالعربية على منتجات الحلال

منعت السلطات المحلية في شمال غرب الصين الكتابة بالعربية على منتجات الحلال بحسب صحيفة غلوبال تايمز.

وأصدرت سلطات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم في الصين قرارا بتغيير العلامات المكتوبة بالعربية على المنتجات الغذائية الحلال. وأكد سكان مدن أوتشونغ وينتشوان طلب السلطات المحلية استبدال تسميات المطاعم والأكشاك المكتوبة باللغة العربية. كما ينبغي كتابة (منتج حلال) بالهيروغليفية وبالبينين (كتابة الألفاظ الصينية بالأحرف اللاتينية) فقط.

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وطلب من أصحاب المتاجر الصغيرة والكبيرة إزالة المنتجات الحلال، المكتوب عليها باللغة العربية، من رفوفها مؤقتا لاستبدالها بكتابات جديدة بالصينية.

يذكر أن هذه التغييرات ليست الوحيدة التي تحصل في هذه المنطقة، فقد شهدت مدينة وينتشوان، في شهر مارس من العام الماضي، مزجا جمع بين العمارة العربية والهندسة المعمارية التقليدية لتوحيد "الأجواء المعمارية" وجعلها تتناغم مع الطراز الصيني التقليدي. وتأسست جمعية الأراضي العامة هناك عام 2016 لإظهار العلاقات الجيدة بين العالم العربي والصين.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو