كريستيانو رونالدو يقبل "صوفيا" السعودية! (فيديو)

شارك البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في إعلان جديد تبادل فيه أطراف الحديث مع الروبوت السعودية "صوفيا".

وتتحدث "صوفيا" مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البالغ من العمر 33 عاما، وتمدحه بالقول: "أنت أفضل مما كنت أعتقد. أنت لاعب كرة قدم يمتلك الكثير من المعجبين حول العالم".

وتتابع الروبوت الحاصلة على الجنسية السعودية، في حدث يعد الأول من نوعه في العالم، حديثها مع رونالدو قائلة: "لديك 122 مليون متابع على إنستغرام، ولقد فزت بخمس كرات ذهبية وجائزتي فيفا، كما سجلت 636 هدفا".

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وبعد تفاخر "صوفيا" بذكائها، تحداها كريستيانو رونالدو، وطلب منها تكرار صرخته الشهيرة عقب تسجيل الأهداف، ولكنها لم تفعل ذلك، الأمر الذي دفع رونالدو للضحك.

وتُظهر هذه النتيجة أن "صوفيا" تحتاج إلى المزيد من البرمجة، للقدرة على التفاعل بشكل أكبر حال التقى النجمان "الإنسان والروبوت"، مرة أخرى في المستقبل.

والجدير بالذكر، أن النجم رونالدو، كان يصور إعلانا تجاريا لشركة الاتصالات البرتغالية MEO.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا