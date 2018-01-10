تفاصيل أولى خطوات "صوفيا" السعودية

بعد أشهر فقط من حصول الروبوت "صوفيا" على الجنسية السعودية في حدث يعتبر الأول من نوعه في العالم، أصبح بإمكانها الآن المشي بضع خطوات.

وظهرت "صوفيا" لأول مرة منذ عامين بشكل شبيه للإنسان، وكان لها وجه أشبه بالواقعي، كما يمكنها إجراء محادثة ذكية.

وصممت شركة "Hanson Robotics" في هونغ كونغ، الروبوت "صوفيا" تيمنا بـ Audrey Hepburn، وأصبحت محط الأنظار باعتبارها أول روبوت في العالم يُمنح حقوقا قانونية.

وأعلنت الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس هذا العام، أنها زودت "صوفيا" بساقين تنتجان حركة أقرب إلى الوحش "Frankenstein"، منها إلى امرأة شابة. وهي قادرة على محاكاة أكثر من 60 من تعبيرات الوجه المختلفة، والتعرف على الوجوه والنظر في أعين الأشخاص، وكذلك المشاركة في محادثات طبيعية.

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وتبدو الروبوت "صوفيا" أقرب إلى الإنسان بفضل المواد، التي تحاكي العضلات الحقيقية والجلد. وتم إنشاء "صوفيا" من قبل ديفيد هانسون الذي قال: "أسعى لإنتاج آلات عبقرية، أذكى من البشر وأكثر إبداعا وحكمة ورحمة. وتحقيقا لهذه الغاية، أقوم بإجراء البحوث في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والفنون والعلوم المعرفية وتصميم المنتجات ونشرها".

وكشفت الشركة عن تفاصيل خطواتها الأولى في هذا المجال، تحت شعار" نطلق الروبوتات إلى الحياة"، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES).

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا