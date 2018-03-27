انضم إلى موسوعة "غينيس" بأكثر من ألف تصفيقة في الدقيقة! (فيديو)

دخل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن استطاع التصفيق لأكثر من ألف مرة خلال وقت قصير جدا.

وتوصل سيفين وايد لهذا الإنجاز بعد أن صفق 1080 مرة خلال دقيقة، أي أكثر بـ 60 مرة من الشخص الذي سبقه لتحقيق اللقب نفسه.

ووفقا لوالد الطفل فإن ابنه كان يتمرن 5 أيام في الأسبوع، وتعلم تقنيات التصفيق السريع بعد أن تابع فيديوهات حامل اللقب السابق، وأصرّ على أن يحطم رقمه القياسي.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر