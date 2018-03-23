بالفيديو.. عاصفة رملية تضرب سوتشي الروسية!

وثق هواة التزلج على الثلج مقطع فيديو يظهر الرمال الصفراء التي غطت منحدرات منتجع "كراسنايا بوليانا" الجبلي الشتوي في مدينة سوتشي الروسية.

ونشرت صحيفة "سوتشي إكسبريس" مقطع الفيديو الذي أظهر المتزلجين على الثلج الأصفر.

وتسبب غبار قادم من الصحراء بلغ الشاطئ الشرقي للبحر الأسود، في وقوع تلك الظاهرة الطبيعية النادرة.

وقالت نائب رئيس إدارة الأرصاد الجوية في المنطقة، فالينتينا فيودوروفا، في حديث للصحيفة إن "حبوب لقاح النباتات تشبع الطبقات السفلية من الجو في منطقة شواطئ مدينة سوتشي في هذه الفترة. وفي حال تساقط الأمطار فإن كل الجسيمات العالقة في الجو تترسب على سطح الأرض".

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف