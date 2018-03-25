انتحار جماعي للدلافين (فيديو)

انتحر أكثر من 150 دلفينا أسود على شواطئ خليج هاملن في أستراليا.

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واكتشفت الدلافين النافقة صباح الجمعة على بعد بضعة كيلومترات من مدينة أوغوستا، وفقا لوزارة الصيد الأسترالية، وكان بعضها على قيد الحياة، بحسب الخبر الذي نشره موقع " News.com.ua ".

وحذرت السلطات المحلية المواطنين من أن جثث الدلافين النافقة ستجلب مجموعة كبيرة من أسماك القرش قبالة سواحل أوغوستا.

وينوي السكان المحليون مساعدة الدلافين التي ما تزال على قيد الحياة للعودة إلى المياه عند قدوم المد. ووفقا لأحد ممثلي الخدمات البيئية في غرب أستراليا فإن الحيوانات ستعود إلى الحياة إذا سمح الطقس بذلك.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو