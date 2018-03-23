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جراحة معقدة لتخليص طفل صيني من "توأمه الطفيلي"

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جراحة معقدة لتخليص طفل صيني من
youtube/ Under The Info
جراحة معقدة لتخليص طفل صيني من "توأمه الطفيلي"
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خضع طفل صيني لعملية جراحية معقدة تم خلالها إزالة إحدى أرجله الثلاث، وهي حالة شديدة الندرة تعرف باسم "التوائم الطفيلية".

ولم يكن ممكنا إزالة الطرف الثالث لدى الطفل "ما يونغفاي"، البالغ من العمر حاليا 11 شهرا، لدى ولادته، لأن والديه لم يكونا قادرين على تحمل تكاليف الجراحة.

وتعرف حالة التوأم الطفيلي لدى المواليد الأحياء بنسبة واحد في المليون، عندما تفشل التوائم المتماثلة في الانفصال داخل الرحم، فينمو التوأمان بشكل غير متكافئ، بحيث يكون أحدهما أصغر حجما وغير قادر على النمو بشكل مستقل مما يؤدي غالبا إلى موته داخل الرحم، ويظهر للمولود الأكبر فيما بعد أطراف زائدة أو رأس إضافي.

وسافر الطفل مع عائلته، من شينجيانغ أويغور في شمال غرب الصين، إلى شانغهاي لطلب العلاج في مركز شنغهاي للصحة العامة السريري في جامعة فودان، حيث تمكن البروفسور تشين كيو وفريقه من إزالة الساق الثالثة خلال عملية جراحية استغرقت 10 ساعات.

وأشار البروفسور كيو إلى أنه بعد إزالة الساق الموجودة في المنتصف، سيبدأ الأطباء في تصحيح ساقه اليمنى، حيث "سيتطلب الطفل الكثير من العلاج التصحيحي على المدى الطويل، وفي الوقت ذاته سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى لعلاج التشوهات الخلقية في ساقه اليمنى، لذلك سيكون هناك طريق طويل من العلاج".

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني

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