أسد يقتل عاملا في حديقة حيوان!

قرر العامل في حديقة الحيوانات، غوستافو سيرانو كاراباخمن، من مدينة تولانسينغو المكسيكية، تنظيف قفص أحد الأسود، إلا أنه ارتكب خطأ كلفه حياته.

وعقب انتهائه من تنظيف القفص، نسي العامل (28 عاما) إغلاقه بإحكام، فانقض عليه الأسد وأصابه بجروح في رقبته، توفي على إثرها.

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وأعلن المتحدث باسم بلدية المدينة، روميرو فرنانديز بيريز، في حديث أدلى به للصحفيين، أن الأسد المدعى "كيمبو" (22 عاما) لن يخضع للقتل الرحيم. مع ذلك، ستتخذ سلطات المدينة تدابير خاصة لرفع تأمين المواطنين عند التواصل مع الحيوانات البرية، فيما سيتم تعويض عائلة العامل الراحل.

وقال روميرو إن حديقة الحيوان شهدت مؤخرا اتخاذ خطوات بغية تشديد احتياطيات الأمان، حيث تم ترميم قفص للأسود وبناء سياج جديد.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف