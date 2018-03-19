عرض "ديناصور" غامض للبيع في باريس

يعرض هيكل عظمي لديناصور من نوع مجهول للبيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس، في 4 يونيو المقبل.

ويبلغ طول الهيكل العظمي حوالي 9 أمتار، وهو مكتمل على غير العادة، حيث أنه سليم بنسبة 70 % تقريبا. ويعرض الهيكل حاليا في مدينة ليون الفرنسية للمشترين المحتملين من قبيل المتاحف أو هواة جمع الحفريات، ويقدر القائمون على المزاد أن تتراوح قيمته بين 1.2 مليون و1.8 مليون يورو.

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وقد عثر على الهيكل العظمي للديناصور في وايومنغ بالولايات المتحدة في 2013، ويملكه رجل أعمال بريطاني لم يكشف عن هويته.

وسيوضع الهيكل في الطابق الأول من برج إيفل لبيعه، ويمكن للمشترين المحتملين المزايدة عليه باليورو أو بالعملة الرقمية بيتكوين.

وما يزال العلماء في حيرة من أمرهم بشأن نوع هذا الديناصور، فيما أشار خبير الحفريات الذي يعمل مع دار "Aguttes" للمزادات، إريك ميكيلر، أنه يعتقد أن الهيكل يعود لأحد أنواع الديناصورات اللاحمة، وهي فئة من الديناصورات ثنائية القدم لديها عظام مجوفة وأقدام بثلاثة أصابع.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني