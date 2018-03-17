ملياردير أمريكي يقدم 10 آلاف دولار مقابل "قتله"!

كشف الملياردير الأمريكي، سام ألتمان، عن نيته دفع مكافأة مالية مقابل الحصول على فرصة "الخلود"، أو بمعنى أدق "الموت".

وبذلك ينضم ألتمان، البالغ من العمر 32 عاما، ومؤسس شركة "Y Combinator" إلى قائمة الانتظار التي تضم 25 شخصا، في "Nectome"، وهي شركة ناشئة تعد بتحميل محتويات الدماغ وتخزينها على جهاز الكمبيوتر لمنح الحياة الأبدية لمن يرغب في ذلك.

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وتتضمن العملية كما هو موضح في موقع "MIT Technology Review"، تحنيط الدماغ لكي تتم محاكاة محتوياته لاحقا عبر جهاز الكمبيوتر، وسيتم ربط العميل الحي بجهاز ثم يضخ في كامل أنحاء جسمه مواد كيميائية للتحنيط خاصة بشركة "Nectome".

وتقول الشركة إن هذه الطريقة مميتة 100%، حيث كشف المؤسس المشارك لـ "Nectome"، روبرت ماكنتاير، في مقابلة أجراها أن "التجربة تشبه الانتحار بمساعدة الطبيب"، مضيفا أن مهمة الشركة هي الحفاظ على العقل بشكل جيد بما فيه الكفاية للاحتفاظ بجميع الذكريات سليمة، من الكتاب المفضل إلى الشعور بهواء الشتاء البارد وإلى غير ذلك من محتويات الدماغ.

وتابع قائلا: "نعتقد أنه في غضون القرن الحالي سيصبح بالإمكان رقمنة هذه المعلومات واستخدامها لإعادة خلق الوعي"، إلا أنه في الواقع، لا يتيح القانون الأمريكي الانتحار بمساعدة الطبيب سوى في خمس ولايات فقط من أصل 50، ويفترض في هذه العملية توفر شرط إصابة المريض بمرض عضال بالإضافة إلى تشخيص بقائه على قيد الحياة لمدة 6 أشهر أو أقل.

والجدير بالذكر أن ألتمان وبيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة "PayPal"، كانا يخططان للهروب من نهاية العالم المحتملة عن طريق الاختباء في قبو بمنزل ثيل في نيوزيلندا.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني