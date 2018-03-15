العثور على أقدم مسدس في العالم (فيديو)

عثر علماء أمريكيون على أجزاء من زناد مسدس قديم في ولاية كولورادو، عمره 500 عام على الأقل.

ووجد علماء الآثار زنادا وأجزاء أخرى من مسدس إسباني، يعود للقرن السادس عشر في كانّا كريك بولاية كولورادو. ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يشير إلى وصول المستعمرين الإسبان إلى أمريكا في زمن أبكر مما كان يعتقد من قبل.

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كما عثر الباحثون على أجزاء من ما يشبه الدروع الواقية، تعود للقرن 16، قادرة على حماية الإنسان من الإصابات النارية المميتة.

ويتوقع علماء جامعة كولورادو أن هذا المسدس، يمكن أن يكون أول الأسلحة النارية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، ويمكن أن تظهر الأبحاث اللاحقة أنه الأقدم بين الأسلحة النارية لذلك العصر على الإطلاق.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو