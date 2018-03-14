إذا أردت أن تعي أهم درس في الصحافة شاهد ما فعل هذا الطفل!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يلهو بجرو، لا يبدو أنه يستسيغ ما يفعل به، ما دفع الطفل إلى عض الجرو.

والطفل الصغير ببراءة لا تشوبها شائبة، يعكس هنا المثال التقليدي الذي يساق في كليات الصحافة عن الخبر الذي يمكن أن ينتشر على أوسع نطاق ويحظى بأكبر إقبال من القراء، والقائل "ليس خبرا أن تكتب: عض كلب رجلا، بل الخبر أن يعض رجل كلبا!

هذا الطفل جسد هذه المدرسة، وقدّم مثالا حيا لهذا الدرس التقليدي في الصحافة، وعض جروا!

المصدر: يوتيوب

محمد الطاهر