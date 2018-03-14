ماذا كتب ستيف جوبز في طلب العمل الخاص به؟

عُرضت استمارة طلب العمل التي كتبها، ستيف حوبز، للبيع في المزاد العلني، ومن المتوقع بيعها بأكثر من 50 ألف دولار.

وكتب مؤسس شركة آبل الراحل هذه الاستمارة عام 1973، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط. وللأسف، نحن لا نعرف الوظيفة التي تقدم إليها جوبز، على الرغم من عمله في شركة الألعاب، أتاري، في العام التالي.

وذكر ستيف جوبز في طلب العمل، أنه يتقن العمل في مجال الكمبيوتر والحساب. كما كتب أنه قادر على تنفيذ المهام المتعلقة بـ "تكنولوجيا الإلكترونيات" أو "هندسة التصميم"، وأضاف أن لديه خبرة في العمل لدى Hewlett-Packard.

NYOOOZ TV/YOUTUBE/sun.co.uk

والتحق جوبز بكلية Reed في أوريغون عام 1972، وتخصص في الأدب الإنجليزي وفن الخط.

وبعد 3 سنوات فقط من تقديم طلب الوظيفة، تعاون جوبز مع ستيف وزنياك لتأسيس شركة آبل. وأصدرا جهاز "Apple I"، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الناجحة مثل كمبيوتر Apple II وApple iPod، وحتى هاتف آيفون.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا