فن التصوير في اللحظة المناسبة يظهر ملعب كرة قدم كصحن طائر عملاق (صورة)

تقاطعت مهارة المهندس الياباني كيسي كوروكافا، مع مهارة أحد المصورين، فجعلت ملعب كرة قدم في جزيرة بسان بطرسبورغ أقرب إلى صحن طائر منه إلى ملعب.

Sputnik

بدت صورة الملعب، الذي شُيد في جزيرة كريستوفسكي في سان بطرسبورغ، لاحتضان ألعاب كأس العالم لكرة القدم 2018، وكأنها صورة لصحن طائر يحلق فوق سطح الأرض.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي