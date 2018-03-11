بعد رفض ترشحها للانتخابات النيابية.. نجمة لبنانية تثير ضجة باستعراضها سلاحا بصورة فاضحة!

قررت عارضة الأزياء والفنانة الاستعراضية ميريام كلينك الرد على رفض طلب ترشحها للانتخابات النيابية اللبنانية على طريقتها الخاصة.

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ونشرت ميريام صورة جريئة لها، أمس السبت، على صفحتها الرسمية في موقع "انستغرام" وهي تستعرض سلاحا حربيا بمؤخرة شبه عارية، الأمر الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على الصورة مهاجمة السياسيين: "منعوني أترشح وحكموني بحمل سلاح غير شرعي وبإطلاق النار، ودفعوني غرامة ولطخوا سجلي كأنني داعيشية في المحكمة. عمرو ما يكون في انتخابات أصلا رح يرجعون يجيبو ذاتن".

وكانت كلينك قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إتمام أوراقها للترشح للانتخابات، قائلة: "أوراقي حاضرة لتسجيلي مرشحة على مقعد روم أورثوذكس، غدا يوم آخر، لا تهمسوا لأحد، معركتي شرسة، التفاصيل قريبا. لن أحرق المراحل… Soon".

وبعد الرفض نشرت على "انستغرام": "تم رفض ترشيحي لأن المحكمة العسكرية اتهمتني زورا بالقواص وحمل السلاح ولطخت سجلي".

وأضافت: "كل هالسياسيين الذين بيدهم دم وقتل وحروب وكانوا محبوسين.. ليش سجلهم نظيف وتاريخهم وسخ وصرلن سنين يحكمون؟… مسخرة".

ويشهد لبنان في السادس من مايو المقبل، انتخابات نيابية لن تكون كسائر الانتخابات، خاصة مع ترشح عدد من نجوم الإعلام والفن الذين يحظون بشعبية كبيرة في البلاد.

المصدر: RT

رُبى آغا