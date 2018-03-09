العثور على أقدم رسالة في العالم داخل زجاجة

اكتشف زوجان أقدم رسالة في العالم حتى الآن داخل زجاجة على الشاطئ في غرب أستراليا.

وعثرت المصورة الفوتوغرافية، تونيا إيلمان على الزجاجة البالغة من العمر 132 عاما عن طريق الصدفة بينما كان تسير على الكثبان الرملية بالقرب من شاطئ في جزيرة ويدج، في يناير الماضي.

MESSAGE IN A BOTTLE - Well, it's been an absolute media feeding feast with organisations from around the world clamouring to get hold of vision, images, interviews and quotes. At one stage last night it was the no. 2 news story in the world! #MessageinaBottle#Messagesonholdpic.twitter.com/IwXBBPXDcR — Kym Illman (@KymIllman) March 7, 2018

Message in a 132-year-old bottle found on Australian beach https://t.co/2ibcV6G3kJpic.twitter.com/c9AeZ6uvP6 — The Gulf Today (@thegulftoday) March 6, 2018

وقالت إيلمان إنها التقطت الزجاجة بهدف استخدامها في تزيين منزلها، لكنها وجدت بداخلها رسالة كانت مكتوبة باللغة الألمانية بتاريخ 12 يونيو 1886، حيث ساعدها زوجها في ما بعد في ترجمتها.

وأكد المتحف الأسترالي الغربي، صحة الاكتشاف قائلا إنه يعتقد أن الزجاجة تم إلقاؤها من سفينة إبحار ألمانية تحاول إيجاد طرق نقل بحري فعالة.

فقد ألقت السفن الألمانية بين عامي 1864 حتى 1933، الآلاف من الزجاجات في البحر في محاولة لتتبع التيارات في المحيط، وتضمنت الرسالة التي عثر عليها داخل الزجاجة إحداثيات السفن وتاريخها واسمها، كما جاء فيها طلب ممن سيعثر عليها، بأن يكتب متى وأين تم العثور عليها، وإعادتها إلى المرصد البحري الألماني في هامبورغ أو إلى أقرب قنصلية ألمانية.

وقد استخدم روس أندرسون من المتحف الأسترالي الغربي الاسم المكتوب على الرسالة "Paula" للتأكد من عمر الرسالة، حيث كان الاسم مطابقا للسجلات البحرية لسفينة ألمانية، فضلا عن أن الكتابة اليدوية شبيهة لملاحظات القبطان في مجلة "Paula's meteorological".

وكان الرقم القياسي العالمي السابق لأقدم رسالة عثر عليها داخل زجاجة هو 108 سنوات وأربعة أشهر و18 يوما، بحسب ما ذكره المتحف الأسترالي الغربي، الذي سيقوم بعرض الزجاجة والرسالة اللتين اكتشفتا مؤخرا في غضون العامين المقبلين.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني