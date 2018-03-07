الشيخة موزا تطلق حسابها الرسمي على فيسبوك

أطلقت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة الأمير تميم، أول حساب رسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

ودشنت الشيخة موزا حسابها الرسمي بمنشور يتضمن صورا لزيارتها الخاصة، التي قامت بها للمملكة المغربية، حيث زارت مدرسة للا عائشة للتعليم الابتدائي الخاص بمدينة فاس.

كما نشرت الشيخة موزا مقطع فيديو خلال مشاركتها في الجلسة المشتركة، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع اليونسكو، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تحدثت باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ودعت المجتمع الدولي إلى جعل التعليم في صميم التنمية البشرية.

ويُدار الحساب الرسمي لموزا بنت ناصر، الذي حصل على علامة التوثيق الرسمي، عبر مكتبها.

والجدير بالذكر، أن الشيخة موزا تشارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في أنشطة التعليم والإصلاحات الاجتماعية الأخرى في دولة قطر، كما لعبت دورا رئيسيا في قيادة مشاريع التنمية الوطنية والدولية.

المصدر: وكالات + فيسبوك

ديمة حنا