4 نصائح رياضية على النساء سرقتها من الرجال

تميل النساء إلى التقليل من شأن قوة أجسامهن، فيما يميل الرجال إلى المبالغة في تقدير هذه المسائل، وهو ما يفسر امتلاك الرجال والنساء أنماطا مختلفة في صالات الرياضة.

وهذه الاختلافات، هي فرصة للتعلم من بعضهم البعض، وفقا للمدرب ومؤسس " W10 Performance"، جين كلود فاكاسين، والذي يوضح أن هناك 5 أشياء يمكن للنساء أن تتعلمها من الرجال في صالة الألعاب الرياضية.

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1. لا تخافوا من التدريبات القوية:

تعتقد الكثير من النساء أن التمارين القوية هي السبب في تشكل الهيئة الضخمة للرجال، إلا أن هذا الأمر غير صحيح إذا تعلق ببنية النساء الجسدية، حيث أنهن لا يمتلكن هرمونات مثل "الهرمون الذكوري"، ولا هرمون النمو الذي يساعد على بناء العضلات كما الرجال، فالتدريب للنساء يزيد اللياقة البدنية أولا، ولا يسبّب ضخامة الجسد.

2. تناول ما يكفي من السعرات الحرارية:

معظم النساء في الصالات الرياضية لديهن نقص واضح في العضلات مع زيادة كبيرة في نسبة الدهون، وذلك نتيجة لاتباع نظام غذائي سيئ وأخذ القليل من السعرات الحرارية، على سبيل المثال إذا كان معدل الأيض القاعدي الخاص بك (عدد السعرات الحرارية) هو 1200 سعرة حرارية وقمت بخفض الاستهلاك اليومي الخاص بك بمعدل 400 سعرة حرارية فسوف تفقدين الوزن على المدى القصير.

وإذا كنت تفعلين ذلك لفترة طويلة، سوف يتكيف جسمك ويحاول وقف هذا الفقدان، خصوصا إذا كنت بالفعل هزيلة، ويمكن أن يفقد جسمك العضلات، لذا يجب عليك تناول ما يكفي من السعرات الحرارية.

3. تدربي جيدا:

من الضروري أخذ التدريبات على محمل الجد، فمفتاح التدرب الجيد يكمن في تحدي النفس، فمن الشائع في صالات الرياضة أن تشاهد الرجال يتدربون جيدا ويرفعون الأوزان بينما تعبث النساء فقط بأوزان قليلة ولا تتدرب جيدا، فعلى النساء أن تركز من أجل رؤية المزيد من الفوائد وزيادة المكاسب في القوة وكتلة العضلات.

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4. كوني ثابتة:

عندما يتعلق الأمر بالتدريب، يميل الرجال إلى أن يكونوا أكثر "أنانية" من النساء، ففي حين يعطي الرجال الأولوية لوقت التدريب، يكون هذا الوقت أول ما تتخلى عنه النساء تحت ضغوطات الحياة، لأنه من الصعب أن تعطي النساء الأولوية لرفاهيتها.

وإذا لم تكوني ثابتة على الحفاظ على أوقات التدريب فإنه لن تكون هناك أية تغييرات ملحوظة على شكل الجسم، لذلك ينصح فاكاسين النساء باختيار البرنامج التدريبي المناسب والتمسك به، حيث أن الثبات على التدريب يعطي نتائج جيدة مع مرور الوقت.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني