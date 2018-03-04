قانون سعودي يفرض زرع الرقائق الإلكترونية في الإبل

ألزمت السلطات السعودية أصحاب الإبل بزراعة رقائق إلكترونية في أجسادها.

وقالت قناة "العربية" إن السلطات السعودية ألزمت كل من لديه جمل بزراعة رقيقة إلكترونية في جسده.

وأوضحت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة السعودية أن برنامج زراعة الرقائق الإلكترونية في الإبل انطلق في السعودية منذ 5 أعوام، مع العلم أن العدد الإجمالي للإبل السعودي قد بلغ 1.4 حيوان، منها 322 ألفا في محافظة الرياض و256 ألفا في محافظة الشرقية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البرنامج، إلا أنه لم يشمل سوى 14.2% من الإبل المسجل، حيث زرع أصحاب الإبل في حيواناتهم الرقائق الإلكترونية طوعًا.

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وقال ناطق باسم وزارة الزراعة السعودية إن الغاية من البرنامج تتمثل بضمان الأمن الغذائي، إذ إن لحم الإبل وحليبه يتمتعان بشعبية فائقة لدى المواطنين.

ويرى الموظفون أن تطبيق البرنامج سيحول دون انتشار الأمراض المعدية، وبصورة خاصة فيروس "كورونا" الذي اكتشفت سلالته لأول مرة في السعودية عام 2012. وبحسب الخبراء، فإن الإبل الوحيد السنام القاطن في الجزيرة العربية كان مصدرا لانتشار هذا المرض الخطير.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف