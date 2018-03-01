إبريق شاي يدر على صاحبة أموالا طائلة!

ساعدت الصدفة رجلا بريطانيا على كسب ثروة كبيرة بسبب إبريق شاي قديم كان قد اقتناه بمبلغ زهيد.

وعن بعض تفاصيل تلك الصدفة الغريبة، قال موقع (The Charlotte Observer) "قام أحد البريطانيين بشراء إبريق شاي خزفي قديم بمبلغ 15 جنيها إسترلينيا (نحو 20 دولار)، وبعد نحو عامين اكتشف أن الإبريق قديم وذا قيمة تاريخية، فقرر بيعه في مزاد تابع لدار (Woolley & Wallis) للمزادات العلنية، حيث تمكن من بيعه بالفعل بمبلغ 575 ألف جنيه استرليني (نحو 793 ألف دولار)".

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وأوضح القائمون على المزاد أن الإبريق المذكور بيع بهذا السعر الكبير كونه يعود للقرن الثامن عشر، إذ تبين أنه مصنوع في معمل "جون بارتلم"، وهو أول منتج أمريكي للخزفيات.

من جانبها علقت "كلير دورهام" المتحدثة باسم دار (Woolley & Wallis) بالقول: "لولا أن الرجل عرف بالصدفة قيمة هذا الإبريق، وقرر عرضه بالمزاد، لكنا خسرنا هذه التحفة الفنية، ولربما كنا نجدها في أحد صناديق القمامة".

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر