 
مباشر

إبريق شاي يدر على صاحبة أموالا طائلة!

متفرقات

إبريق شاي يدر على صاحبة أموالا طائلة!
Woolley & Wallis in Salisbury
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxf6

ساعدت الصدفة رجلا بريطانيا على كسب ثروة كبيرة بسبب إبريق شاي قديم كان قد اقتناه بمبلغ زهيد.

وعن بعض تفاصيل تلك الصدفة الغريبة، قال موقع (The Charlotte Observer) "قام أحد البريطانيين بشراء إبريق شاي خزفي قديم بمبلغ 15 جنيها إسترلينيا (نحو 20 دولار)، وبعد نحو عامين اكتشف أن الإبريق قديم وذا قيمة تاريخية، فقرر بيعه في مزاد تابع لدار (Woolley & Wallis) للمزادات العلنية، حيث تمكن من بيعه بالفعل بمبلغ 575 ألف جنيه استرليني (نحو 793 ألف دولار)".

إقرأ المزيد
صدفة أكسبتها آلاف الدولارات!

وأوضح القائمون على المزاد أن الإبريق المذكور بيع بهذا السعر الكبير كونه يعود للقرن الثامن عشر، إذ تبين أنه مصنوع في معمل "جون بارتلم"، وهو أول منتج أمريكي للخزفيات.

من جانبها علقت "كلير دورهام" المتحدثة باسم دار (Woolley & Wallis) بالقول: "لولا أن الرجل عرف بالصدفة قيمة هذا الإبريق، وقرر عرضه بالمزاد، لكنا خسرنا هذه التحفة الفنية، ولربما كنا نجدها في أحد صناديق القمامة".

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
" وحش من الشرق" يجمد لندن.. مشاهد جميلة رغم صعوبة الجو وحدوث وفيات