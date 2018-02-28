تجمد طاقم طائرة عسكرية أمريكية في الجو

تجمد طاقم طائرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية وهو في الجو، وأصيب بالعمى بسبب عطل في نظام التحكم بدرجة الحرارة في مقصورة القيادة.

وقع الحادث يوم 29 يناير 2018 على ارتفاع 7600 متر، على بعد 90 كيلومترا من سياتل عندما كانت الطائرة EA-18G Growler التابعة للقوات البحرية الأمريكية تتجه من قاعدة جزيرة ويدبي (ولاية واشنطن) إلى قاعدة بحيرة تشاينا (ولاية كاليفورنيا)، حيث وهي في الجو انخفضت درجة الحرارة في مقصورة القيادة إلى ناقص 30 درجة مئوية وامتلأت بالضباب وغطت طبقة من الجليد جميع أجهزة القيادة، ما منع قائد الطائرة والمهندس الذي يرافقه من رؤية ما يحدث خارج الطائرة ولا متابعة مؤشرات الأجهزة.

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ومع ذلك تمكن قائد الطائرة من العودة إلى قاعدة جزيرة ويدبي باستخدام ساعة ذكية وبمساعدة المراقب الجوي. وعند نزولهما من مقصورة القيادة لوحظت على أيديهما ووجههما فقاعات وحروق. حاليا عاد أحدهما إلى الخدمة والثاني لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

المصدر: رامبلر

كامل توما