كولومبيا- كلبة تتبنى كبوشي (فيديو)

تبنت كلبة في مدينة كارتاخينا الكولومبية، بعد نفوق جميع جرائها، قردا صغيرا من نوع كبوشي.

وتقول صحيفة "ذي صن" توقع سكان المنطقة أن يتآلف القرد مع الكلبة ويصبحان صديقين حميمين. وهذا ما حصل فعلا، حيث بدأت الكلبة ترضع القرد الصغير وتسمح له أن يمتطي ظهرها أثناء تجوالهما.

الآن انقسم سكان المنطقة إلى قسمين، أحدهما يريد إعادة القرد إلى الغابة، وآخر يصر على بقائه مع الكلبة وعدم تفريقهما.

ويذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2017 تبنى قرد في مدينة كاريلي الهندية جروا صغيرا من دون مأوى وأصبحا صديقين لا يفترقان.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما