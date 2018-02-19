العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف

لجأ أحد المعتقلين في سجن بمدينة كاسل-روك بولاية كولورادو الأمريكية للاختباء في السقف، ومع ذلك عثر عليه رجال الشرطة بعد ساعة من البحث.

يفيد موقع قناة WHNT التلفزيونية أن العاملين في السجن انتبهوا يوم 13 فبراير/شباط الجاري إلى اختفاء السجين كودي كروكير (34 سنة) المحتجز في مركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق بدائرة دوغلاص، وفورا تمت محاصرة المكان، وبدأت الشرطة عملية التفتيش برفقة كلاب مدربة تبحث عنه داخل المعتقل.

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عثر رجال الشرطة على كودي كروكير بعد ساعة مختبئا داخل السقف، سحبته الشرطة من هناك وبعد أن فحصه الطبيب أعيد إلى زنزانته.

المثير في المسألة، هو كيف تمكن كروكير من الوصول إلى هذا المخبأ صعب المنال.

ويذكر أن كروكير اعتقل في مطلع فبراير/شباط الجاري للاشتباه بأنه يحاول الضغط على موظف حكومي، لتزوير وثائق و انتحال شخصية أخرى، علاوة على اتهامه بسرقات صغيرة من المتاجر وحيازته للمخدرات ومستلزمات تعاطيها.

المصدر: اينتا. رو

كامل توما