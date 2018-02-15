رحلات جوية لن تقلع أبدا!

ربط 12 راكبا على متن طائرة شركة "فيرست إيرلاينز" اليابانية، أحزمتهم استعدادا للتوجه من طوكيو نحو باريس، ولكن الطائرة لم تغادر أرض المطار على الإطلاق.

وفي خطوة فريدة، قدمت شركة سياحة يابانية عطلات افتراضية في مقاعد من الدرجة الأولى والاقتصادية على الخطوط الجوية في طوكيو، حيث استرخى "المسافرون" في مقاعدهم ليستمتعوا برحلة افتراضية نحو باريس.

A first-class plane ticket without the price tag – Japan’s ‘First Airlines’ offers passengers a virtual experience of luxury: https://t.co/vNHq3dARAupic.twitter.com/kHqRRfTlYD — Reuters TV (@ReutersTV) February 15, 2018

وتم حجز "المقاعد" بالكامل منذ أن بدأت الشركة عملها في 2016، لأن سعر "الرحلة" الافتراضية التي تستغرق ساعتين فقط هو 6600 ين، ما يعادل 62 دولارا فقط، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الرحلة الفعلية.

وتسير الشركة رحلاتها الافتراضية إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك، ويحصل الركاب على وجبة مثل الرحلات الفعلية.

وصرح مدير شركة "فيرست إيرلاينز"، هيرواكي آبي قائلا: "لدينا الكثير من الزبائن المسنين الذين يريدون السفر لكن حالتهم الصحية لا تسمح لهم"، مشيرا إلى أن أغلب المقبلين على هذه الرحلات هم كبار السن من مختلف أنحاء البلاد.

وقال آبي إن شركته ستضيف قريبا رحلات داخلية في جميع أنحاء اليابان، ستقدم خلالها وجبات من الأطباق المميزة لكل منطقة.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني