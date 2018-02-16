من مخبئه.. "مسافر عبر الزمن" يعرض صورة من عام 2118! (فيديو)

تناقلت مواقع إلكترونية عدة مقطع فيديو لرجل يدعي أنه سافر عبر الزمن، يعرض فيه صورة بنايات شاهقة "من عام 2118".

ويؤكد الرجل الذي ظهر في الفيديو واسمه ألكسندر سميث، أنه شارك في عملية سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأنه قرر التحدث عن هذه العملية، حيث انتقل عبر الزمن من عام 1981 إلى عام 2118 وعاد مرة أخرى.

ويقول سميث إن "وكالة الاستخبارات المركزية تبحث عني، لذلك أختبئ بعيدا عن الأنظار".

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ويعرض سميث خلال الفيديو صورة "من المستقبل" لمبان شاهقة غريبة الشكل، تنبعث منها إضاءة خضراء، ولكنه لم يذكر أين التقطت. كما قال إن "غرباء أذكياء من كواكب أخرى سيهبطون على الأرض أواسط القرن الواحد والعشرين".

وعبر المتابعون عن شكوكهم بادعاءات سميث، وحسب اعتقادهم فإن شكله الغريب "ليس نتيجة رحلته عبر الزمن" بل بسبب ارتدائه لقناع عادي، وانتقدوا الصورة التي عرضها لضعف جودتها وكذلك بدلته التي لم تطابق مقاسه.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما