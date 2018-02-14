نوح "القادم من عام 2030" يتنبأ بالمستقبل (فيديو)

اجتاز رجل أطلق على نفسه اسم نوح اختبار كشف الكذب بنجاح، وتنبأ بإعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية.

وانتشر فيديو على قناة " ApexTV " في موقع يوتيوب، يظهر شابا يدعي بأنه قادم من عام 2030، ليخبر البشرية بأحداث من المستقبل. وأكد أن العلماء توصّلوا إلى السفر عبر الزمن منذ 15 عاما، إلا أنهم يبقون هذا الاختراع سرا.

وقال نوح إن عمره يبلغ 50 عاما على الرغم من شكله الشاب الذي يعود لتناوله أدوية سرية تحافظ على النضارة. وتوقع أن الناس سيسافرون إلى المريخ في سيارات كهربائية عام 2028.

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وأضاف "زائر المستقبل" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعاد انتخابه لولاية رئاسية جديدة في الولايات المتحدة. ووفقا لتصريحات نوح فإن الروبوتات ستنتشر بشكل كبير في جميع المجالات، وسيجد العلماء علاجا للكثير من أنواع مرض السرطان.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدالا حادا بين مصدقي ومكذبي هذا المدعي الذي نجح في اختبار كشف الكذب رغم المعلومات الصادمة التي ذكرها في التسجيل.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو