كيف "تسوق" نفسك خلال 30 ثانية؟

يحاول الكثيرون ابتكار طرق مختلفة لجذب اهتمام الآخرين في مختلف مجالات الحياة العملية والترفيهية، فهل يمكن إقناع الناس ولفت انتباههم خلال 30 ثانية فقط؟

وكشف بول ماكدونالد، المدير التنفيذي الأول في شركة التوظيف "Robert Half" عن مجموعة من النصائح الهامة للتأثير على الآخرين من حولنا، وقال: "لا يستطيع معظم الناس تقديم صورة فعلية عنهم بشكل صحيح". وفيما يلي 8 خطوات هامة طرحها ماكدونالد، لجذب الآخرين خلال 30 ثانية:

1- معرفة ما تريد تحقيقه بالضبط

يجب الإجابة على 3 أسئلة أساسية بطريقة احترافية: من أنت؟ ماذا تعمل؟ ما الذي تبحث عنه؟ وفي حال عدم تقديم أجوبة مقنعة، لن يستطيع أحد مساعدتك.

2- تحديد نقاط القوة

عند التقدم إلى عمل ما، وبعد دراسة السيرة الذاتية، قم بتدوين 4 ملاحظات تفسر لماذا أنت عظيم: كمناقشة تاريخ العمل والمهارات والإنجازات والأهداف.

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3- إخبار القصص

أشار ماكدونالد إلى حب الناس للقصص، لذا لا يوجد مانع من سرد قصة معينة، ما سيجعل من السهل على الآخرين تذكرك في وقت لاحق.

4- القضاء على المصطلحات

يحتاج الأشخاص إلى اكتساب القدرة على التحدث بطريقة تجذب الناس، وهذا يعني تجنب الاختصارات أو المصطلحات التي لا يمكن فهمها من قبل الأخرين، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأفكار المعقدة.

5- التأكد من جاذبية القصة

يجب الاستماع إلى المتلقي بعد سرد القصة، ففي حال لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية، فأنت بحاجة إلى تغيير الحديث.

6- أهمية التوقيت

يجب أن تتأكد من إمكانية سرد القصة خلال 30 ثانية، من أجل المحاولة مجددا حال الفشل.

7- تسجيل شريط فيديو

تعد هذه العملية مهمة لمعرفة كيف تبدو عند سرد القصص: هل أنت مثير للاهتمام؟ هل يمكن تصديقك؟

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا