انتحار جماعي للدلافين! (صورة)

عثر على عشرات الدلافين على شاطئ البحر جنوبي ولاية "باها كاليفورنيا سور" في المكسيك.

وأنقذ موظفو الوكالة الاتحادية لحماية البيئة في المكسيك 33 دلفينا من أصل 54 وجدوها على شاطئ البحر بحسب تلفزيون " CTV " الكندي.

وأعلن الخبراء أن جميع الحيوانات التي وجدت على الشاطئ من "الدلافين العادية" التي أجبرتها الدلافين الأكبر (الشائعة قارورية الأنف) على الخروج إلى الشاطئ بشكل جماعي، إذ كشفت معاينة الدلافين النافقة وجود إصابات على أجسادها يتوقع أنها من فعل الدلافين الشائعة.

وسيستكمل خبراء البيئة تحرّياتهم بعد إجراء تشريح كامل للدلافين النافقة لتحديد سبب خروجها الجماعي إلى الشاطئ.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو