وحش غريب من دون عيون على ساحل أستراليا

عثرت مواطنة أسترالية على حيوان غريب الشكل من دون عيون على ساحل مالامبين بولاية كوينزلاند بأستراليا.

وتفيد صحيفة ذي صن، أن شيري سيمونس اعتقدت في البداية أن ما تراه هو جزء من شجرة، لكنها حينما اقتربت من الكائن، أدركت أنه جسم كائن حي ورخو وبدون عيون.

ويفترض مختصون في مجال "عالم البحار"، أن هذا الكائن قد يكون بقرة البحر، بيد أن خبراء البيئة من ولاية كليفلاند لا يتفقون مع هذه النظرية، ويصرون على أن هذا الكائن ليس سوى كبد سمكة القرش، لكنهم لن يتمكنوا من إثبات نظريتهم، لأن هذا الجسم بدأ بالتحلل.

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وفتّش رجال الشرطة المحلية المنطقة على أمل العثور على ما يرشدهم إلى طبيعة تكوين وأصل وسبب وجود هذا الكائن، لكنهم لم يعثروا على شيء، لذلك يعتقدون بأن المد هو الذي رمى به على الشاطئ.

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنة الماضية، عثر على شاطئ مدينة إيموبارك في ولاية كوينزلاند على بقايا كائن غريب طوله 1.5 متر، واعتقد وقتها الخبراء أنه قد يكون سمكة قرش ذات لون رمادي داكن.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما