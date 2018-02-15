قرش يواجه متزلجا على الماء (فيديو)

عرض موقع "UPI" الإلكتروني فيديو لمتزلج أسترالي كاد أن يصطدم بسمكة قرش خطيرة أثناء تدربه على ركوب الأمواج.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على مركب التدريب الذي يستخدمه الرياضي، في نهر بريسبان في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اعتراض سمكة قرش الثور لمساره، وكادت تتسبب بموته.

لكن القدر تدخل في اللحظة المناسبة، وغير القرش مساره لبضعة سنتميرات لينجو الرياضي من موت محتم.

ويعد قرش الثور من أعنف أنواع أسماك القرش وأخطرها على حياة الإنسان لسلوكه المفاجئ في الانقضاض على الضحية، وهو يعيش في المياه الضحلة بجانب سواحل البحار وفي الأنهار أيضا.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو