دخلت جهازا خطيرا حرصا على حقيبتها (فيديو)

دخلت امرأة صينية جهاز مسح الأشعة الضوئي الذي يفحص الحقائب في محطة قطارات خوفا على حقيبتها من الضياع.

وتظهر لقطات فيديو انتشر في وسائل الإعلام لقطات الأشعة السينية لمرأة تحمل أكياسها وحقائبها.

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ووقع هذا الحادث الغريب في إحدى محطات السكك الحديدية في مقاطعة دونغ غوانغ الصينية. وعرضت المرأة نفسها للأشعة الضارة لأنها أصرت على دخول جهاز مراقبة الحقائب مع حقيبتها خوفا من فقدانها.

وذكرت صحيفة " South China Morning Post " أن مسؤولي الأمن في المحطة حاولوا إقناع المرأة بعدم دخول الجهاز لما يسببه من أخطار صحيّة، إلا أنها تجاهلت تحذيراتهم ورافقت حقيبتها عبر الجهاز.

يذكر أن فترة عطلة أعياد رأس السنة الصينية تشهد الكثير من الحوادث الغريبة لدى سفر المواطنين في الصين إلى أقاربهم في مناطق أخرى من البلاد.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو