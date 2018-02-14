القبض على برازيلي هرب كوكائين بطريقة غريبة!

احتجزت شرطة مطار لشبونة البرتغالي رجلا يحمل 1 كغ من الهيروين في مؤخرته الاصطناعية بعد وصوله من مدينة بيليم دي بارا البرازيلية.

وذكرت الشرطة أن المهرب برازيلي الجنسية يبلغ من العمر 32 سنة لم تذكر اسمه كان يلبس سروالا ذو مؤخرة اصطناعية تم حشوها بكيلو غرام من المخدرات.

Policia Judiciaria

هذا وقد القت الشرطة في وقت لاحق على شخص اشتبهت بأنه قد يكون المعني باستلامها.