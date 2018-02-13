أنجيلينا جولي الروسية في الأولمبياد
أبدى كثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال الرياضية الروسية، أناستاسيا بريزغالوفا، ما لفت انتباه وسائل الإعلام الغربية.
ونشرت صحف عديدة مثل "The Sun" و"CBS" و"Business Insider" بعض تعليقات وتغريدات المعجبين بأناستاسيا، لاعبة الفريق الروسي في رياضة الـ "كيرلينغ"، والتي تألقت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقامة في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.
I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics#curlingpic.twitter.com/EA7pO3hV3R— brooke (@SchofiesChoice) February 8, 2018
وغرد بروك على تويتر بقوله: "اعتقدت أن الكيرلينغ رياضة لكبار السن من الرجال الصلعان، لكن أناستاسيا بريزغالوفا التي تبدو كميغان فوكس (عارضة أزياء وممثلة)، جعلتني أحب الكيرلينغ".
وكتب جيمس ستيوارت: "تقود فريق الكيرلينغ الروسي أناستاسيا بريزغالوفا التي تشبه بجمالها أنجيلينا جولي وهي بعمر 21 عاما".
Anastasia bryzgalova....my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5— Gavin Mudford (@muddygav) February 8, 2018
وعلّق توم سيكا: "ما زلت أشجع فريق الولايات المتحدة لكنني معجب بأناستاسيا لاعبة الكيرلينغ الروسية فهي خارقة الجمال".
أما رينو فقد علق على جمال أناستاسيا بقوله: "لا أفهم لعبة الكيرلينغ لكن أناستاسيا جعلتني مهووسا بها".
أما غافن مودفورد فقد أبدى إعجابه بتعليق معبر كتب فيه: "أناستاسيا بريزغالوفا سبب جديد لحب الألعاب الأولمبية الشتوية".
يذكر أن ألكسندر كروشيلنيتسكي وأناستاسيا بريزغالوفا فازا بالميدالية الأولمبية البرونزية بعد فوزهم على الفريق النرويجي بنتيجة 8:4، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها فريق كيرلينغ روسي في الأولمبياد.
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو