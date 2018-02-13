أنجيلينا جولي الروسية في الأولمبياد

أبدى كثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال الرياضية الروسية، أناستاسيا بريزغالوفا، ما لفت انتباه وسائل الإعلام الغربية.

ونشرت صحف عديدة مثل " The Sun " و" CBS " و" Business Insider " بعض تعليقات وتغريدات المعجبين بأناستاسيا، لاعبة الفريق الروسي في رياضة الـ "كيرلينغ"، والتي تألقت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقامة في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics#curlingpic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) February 8, 2018

وغرد بروك على تويتر بقوله: "اعتقدت أن الكيرلينغ رياضة لكبار السن من الرجال الصلعان، لكن أناستاسيا بريزغالوفا التي تبدو كميغان فوكس (عارضة أزياء وممثلة)، جعلتني أحب الكيرلينغ".

وكتب جيمس ستيوارت: "تقود فريق الكيرلينغ الروسي أناستاسيا بريزغالوفا التي تشبه بجمالها أنجيلينا جولي وهي بعمر 21 عاما".

Anastasia bryzgalova....my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) February 8, 2018

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وعلّق توم سيكا: "ما زلت أشجع فريق الولايات المتحدة لكنني معجب بأناستاسيا لاعبة الكيرلينغ الروسية فهي خارقة الجمال".

أما رينو فقد علق على جمال أناستاسيا بقوله: "لا أفهم لعبة الكيرلينغ لكن أناستاسيا جعلتني مهووسا بها".

أما غافن مودفورد فقد أبدى إعجابه بتعليق معبر كتب فيه: "أناستاسيا بريزغالوفا سبب جديد لحب الألعاب الأولمبية الشتوية".

يذكر أن ألكسندر كروشيلنيتسكي وأناستاسيا بريزغالوفا فازا بالميدالية الأولمبية البرونزية بعد فوزهم على الفريق النرويجي بنتيجة 8:4، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها فريق كيرلينغ روسي في الأولمبياد.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو