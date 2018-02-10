اختيار رضيع مصاب بمتلازمة داون متحدثا باسم شركة عملاقة

أعلنت شركة "Gerber"، التي تنتج طعام الأطفال الرضع، عن اختيارها طفلا عمره 18 شهرا يعاني من متلازمة داون، متحدثا باسمها للعام 2018.

وقال المدير التنفيذي لشركة غربر، بيل بارتيكا، في بيان أصدره يوم الأربعاء إن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأمريكية فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة "بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة"، ليصبح بذلك أول طفل مصاب بمتلازمة داون يتم اختياره في تاريخ المسابقة التي بدأ تنظيمها منذ نحو 8 سنوات.

وبالإضافة إلى الانتشار الواسع الذي حققه الطفل وارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، سيتم منحه مبلغا قدره 50 ألف دولار، والذي ينوي والداه استخدامه في تعليمه.

وأوضحت عائلة الطفل أن فوز وارين يمكن أن يساهم في رفع الوعي بشأن متلازمة داون، وذوي الاحتياجات الخاصة.

والجدير بالذكر أن شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات قد اشترت شركة غربر، عام 2007.

هذا وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من تنظمها هذه المسابقة منذ عام 2010، إلا أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها منذ 90 عاما.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني