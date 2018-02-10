اختيار رضيع مصاب بمتلازمة داون متحدثا باسم شركة عملاقة
أعلنت شركة "Gerber"، التي تنتج طعام الأطفال الرضع، عن اختيارها طفلا عمره 18 شهرا يعاني من متلازمة داون، متحدثا باسمها للعام 2018.
وقال المدير التنفيذي لشركة غربر، بيل بارتيكا، في بيان أصدره يوم الأربعاء إن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأمريكية فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة "بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة"، ليصبح بذلك أول طفل مصاب بمتلازمة داون يتم اختياره في تاريخ المسابقة التي بدأ تنظيمها منذ نحو 8 سنوات.
وبالإضافة إلى الانتشار الواسع الذي حققه الطفل وارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، سيتم منحه مبلغا قدره 50 ألف دولار، والذي ينوي والداه استخدامه في تعليمه.
وأوضحت عائلة الطفل أن فوز وارين يمكن أن يساهم في رفع الوعي بشأن متلازمة داون، وذوي الاحتياجات الخاصة.
Lucas Warren se convirtió en el primer bebé con síndrome de Down en ganar el premio Gerber, en los 91 años de historia de la marca. _ El pequeño de 18 meses, fue elegido entre más de 140,000 participantes de este concurso entre niños y niñas de hasta cuatro años de edad. _ Lucas, quien es de Georgia, se convertirá en la imagen de esta marca estadounidense de alimentos infantiles durante un año. Además, sus padres recibirán un premio en efectivo de 50.000 dólares por el título de su bebé. _ Sus padres habrían tomado la iniciativa de publican una foto de él en Instagram con el hashtag del concurso. _ El presidente de @gerber, Bill Partkya, dijo que la foto de Lucas "capturó los corazones del equipo Gerber". "Encaja perfectamente", recalcó _ #Notitarde #BebeGerber #AnythingForBaby #LucasWarren
والجدير بالذكر أن شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات قد اشترت شركة غربر، عام 2007.
هذا وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من تنظمها هذه المسابقة منذ عام 2010، إلا أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها منذ 90 عاما.
المصدر: رويترز
فادية سنداسني