يظن بعض الرجال أن للنساء تأثيرا "سلبيا" عليهم، وفي المقابل هناك نساء يبحثن بدروهن عن "جنة" خالية من الرجال، من أجل التخلص من "تأثيرهم السلبي".

وإذا كنت، عزيزتي المرأة، بحاجة للاستراحة بعض الوقت من الرجال، فكل ما تحتاجينه هو رحلة إلى جزيرة سوبرشي قبالة ساحل فنلندا، التي لن يسمح للرجال بأن يطأوا أرضها.

تقول كريستينا روث، التي أسّست مشروع "الجزيرة النسوية"، في لقاء مع صحيفة نيويورك بوست، إن المنتجع الجديد يعد واحة مريحة للإناث فقط، حيث فرضت سياسة صارمة على الرجال.

وجاءت فكرة قضاء العطلات حصرا للنساء، إلى روث بينما كانت تستمتع بعطلتها في كالاباساس بكاليفورنيا، حيث لاحظت تأثير الرجال على النساء، وقالت: "عندما يتواجد رجل لطيف، تقوم النساء بوضع أحمر الشفاه".

ولكن في جزيرة سوبرشي "SuperShe Island"، لن يكون لهرمون التستوستيرون مكان، نظرا لأن الفكرة الأساسية للجزيرة هي الاهتمام بالنفس.

وأشارت روث إلى أن "النساء بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع نساء أخريات، حيث يمكنهن رعاية بعضهن البعض".

إقرأ المزيد

وتستخدم روث الجزيرة حاليا للاسترخاء برفقة صديقاتها، ومن المخطط أن يتم فتحها للجمهور بحلول يونيو المقبل.

وبمجرد أن تكون الجزيرة جاهزة لاستقبال العموم، ستتضمن أنشطة مثل اليوغا والتأمل والأكل الصحي والحصول على دروس في الطبخ، ودروس اللياقة البدنية وغير ذلك من الأنشطة الترفيهية.

ولم يعلَن، حتى الآن، عن تكلفة الرحلة إلى الجزيرة، لكن التوقعات تفيد بأن رحلة إلى "جنة" خالية من الرجال لن تكون رخيصة على الإطلاق.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني