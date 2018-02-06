إسكات روبوت قاطع وزيرا

اضطر المهندسون الأتراك إلى إعادة برمجة الروبوت "سانبوت" الذي طوروه، بسبب مقاطعته المتكررة لوزير النقل والاتصالات التركي، أحمد أرسلان.

إقرأ المزيد

وقاطع الروبوت سانبوت، مرارا، خطاب أرسلان في أنقرة بمناسبة يوم الإنترنت الآمن، طالبا منه التحدث ببطء أكثر قائلا: "لا أفهم ماذا قلت، عن ماذا تتحدث؟".

وأمر الوزير بتهدئة الروبوت قائلا: "أيها الزملاء، يجب أن يسيطر أحد على الروبوت، من فضلكم افعلوا ما يلزم".

وفي نهاية المطاف، أسكت الروبوت بفصل الميكروفون الخاص به ومن ثم أعيدت برمجته وفقا لصحيفة "حرييت" التركية.

المصدر: نوفستي

خالد ظليطو