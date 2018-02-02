هزة أرضية أثناء مناقشة رؤساء وزراء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "القرار 666"

وصف رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيدف، اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الكازاخستانية ألماتا، بالناجح "على الرغم من مصاحبته بـ"هزة أرضية خفيفة".

وقال مدفيدف مبتسما إن الاجتماع عقد في مناخ دافئ، رافقه زلزال صغير، خلال النظر في إحدى القضايا المثيرة للاهتمام، مكرسة لقرار مجلس وزراء بيلاروس رقم 666 (الذي يرمز في بعض المعتقدات إلى الشيطان)".

وأضاف مدفيدف: "بالطبع الهزة (خلال مناقشة القرار 666) تؤدي إلى أفكار مختلفة، ومع ذلك، تم استعراض كل شيء بأمان، واتخاذ جميع القرارات مع التوقيع عليها".

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المصدر: إنترفاكس