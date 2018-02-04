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3 مطارات عربية في قائمة الأجمل عالميا (صور)

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3 مطارات عربية في قائمة الأجمل عالميا (صور)
Gettyimages.ru Chung Sung-Jun / Staff
مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية
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نشر موقع "بزنس إنسايدر" قائمة بأجمل 14 مطارا حول العالم، منها 3 في دول عربية، تميزت بخدماتها للمسافرين وروعة عمارتها.

ويتم تصنيف أجمل المطارات حول العالم بالنظر إلى ميزاتها المعمارية ووسائل الراحة التي توفرها مثل ملاعب الغولف ودور السينما، وغير ذلك، وجاءت القائمة كالتالي:

1- مطار أدولفو سواريز، مدريد-باراخاس:

شهد المطار رحلاته التجارية الأولى، عام 1933، وتمت إضافة مبنى صالة ركاب ومدرجي طيران جديدين، عام 2006، واستقبل المطار أكثر من 50 مليون مسافر في كل من العامين الماضيين.

2- مطار فانكوفر الدولي، كندا:

واحد من المطارات الفريدة في العالم، والذي قد ترغب في زيارته حتى لو لم تكن مسافرا، حيث يحتوي على مجموعة من المنحوتات والعديد من أحواض السمك المميزة.

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3- مطار شانغي، سنغافورة:

تم اختيار مطار شانغي الدولي كأفضل مطار في العالم من قبل موقع "Skytrax" لـ 5 سنوات على التوالي، وذلك بفضل مرافق المطار التي تشمل الحدائق وقاعة سينما وحمام سباحة.

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4- مطار كوالالمبور الدولي، ماليزيا:

يضم المطار عشر صالات ركاب فاخرة ومركزا للتدليك، ويوفر للمسافرين الكثير من الفرص للاسترخاء قبل رحلاتهم.

5- مطار ميونيخ، ألمانيا:

بالإضافة إلى خدمة المسافرين المتميزة، يضم مطار ميونيخ أيضا مساحة لتنظيم الفعاليات، وقد استضاف المطار فعاليات ركوب الأمواج والدراجات على مر السنين.

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6- مطار حيدر علييف الدولي، أذربيجان:

وهو مطار دولي يقع في العاصمة باكو، تأسس عام 1930، وفي 10 مارس 2004، أعيدت تسميته تكريما لحيدر علييف، رئيس أذربيجان الثالث، وقد استقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر، عام 2016.

7- مطار شينزين باوان الدولي، الصين:

يعد مطار شينزون باوون الدولي في الصين، والمبنى الثالث منه تحفة معمارية نادرة تشبه خلية النحل.

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SZX

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8- مطار هونغ كونغ الدولي، الصين:

يوفر المطار للمسافرين من رجال الأعمال ملعبا للغولف من 9 حفر، يلبي معايير اتحاد الغولف الأمريكي، ويمكن للمسافرين، الذين ينتظرون في المطار لساعات طويلة، الاستفادة من مسرح "IMAX".

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9- مطار حمد الدولي، قطر:

استغرق مطار حمد الدولي عقدا من الزمن ليصبح جاهزا لاستقبال الرحلات وإطلاقها، وبلغت كلفة بنائه 16 مليار دولار، ودخل قائمة أجمل مطارات العالم بسبب بعض أجزائه الداخلية التي تبدو وكأنها متحف للفن الحديث.

10- مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة:

في عام 2016، كان مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاما في العالم، حيث بلغ عدد المسافرين 83.6 مليون مسافر.

 11- مطار العاصمة بكين الدولي، الصين:

وهو المطار الدولي الرئيس في بكين عاصمة الصين، وثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم، إلا أن مطار بكين داشينغ، الذي يفترض افتتاحه في العام 2019، قد يتفوق عليه.

12- مطار مراكش المنارة، المغرب:

يتميز مطار مراكش المنارة بعدد من السمات المعمارية المذهلة، من ذلك القبة الزجاجية المميزة داخله.

 13- مطار إنتشون الدولي، كوريا الجنوبية:

يحتوي مطار إنتشون الدولي على وسائل راحة من الدرجة الأولى، بما في ذلك الاستحمام المجاني وكراسي التدليك وأماكن مخصصة للنوم.

14- مطار هانيدا، اليابان:

يعرف المطار بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام عالية الجودة، ويستقطب بأطباق الـ "سوشي" وباعة الحلوى الزبائن حتى من المقيمين غير المسافرين.

本日のお食事はこの辺りで！

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المصدر: بزنس إنسايدر

فادية سنداسني

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