3 مطارات عربية في قائمة الأجمل عالميا (صور)

نشر موقع "بزنس إنسايدر" قائمة بأجمل 14 مطارا حول العالم، منها 3 في دول عربية، تميزت بخدماتها للمسافرين وروعة عمارتها.

ويتم تصنيف أجمل المطارات حول العالم بالنظر إلى ميزاتها المعمارية ووسائل الراحة التي توفرها مثل ملاعب الغولف ودور السينما، وغير ذلك، وجاءت القائمة كالتالي:

1- مطار أدولفو سواريز، مدريد-باراخاس:

شهد المطار رحلاته التجارية الأولى، عام 1933، وتمت إضافة مبنى صالة ركاب ومدرجي طيران جديدين، عام 2006، واستقبل المطار أكثر من 50 مليون مسافر في كل من العامين الماضيين.

2- مطار فانكوفر الدولي، كندا:

واحد من المطارات الفريدة في العالم، والذي قد ترغب في زيارته حتى لو لم تكن مسافرا، حيث يحتوي على مجموعة من المنحوتات والعديد من أحواض السمك المميزة.

#wanderlust #throwback #vancouver #vancouverinternationalairport A post shared by Eli Ka (@elikavancouver) on Nov 16, 2017 at 12:38pm PST

3- مطار شانغي، سنغافورة:

تم اختيار مطار شانغي الدولي كأفضل مطار في العالم من قبل موقع "Skytrax" لـ 5 سنوات على التوالي، وذلك بفضل مرافق المطار التي تشمل الحدائق وقاعة سينما وحمام سباحة.

🌿🌱☘️🍀🍃 #sg A post shared by iambidextrous1 (@dexterity_7) on Jan 31, 2018 at 9:00pm PST

4- مطار كوالالمبور الدولي، ماليزيا:

يضم المطار عشر صالات ركاب فاخرة ومركزا للتدليك، ويوفر للمسافرين الكثير من الفرص للاسترخاء قبل رحلاتهم.

和你在一起的时间 希望从青春到白头👫 #4天3夜之旅❤ A post shared by @ anitawmm on Feb 1, 2018 at 12:46am PST

5- مطار ميونيخ، ألمانيا:

بالإضافة إلى خدمة المسافرين المتميزة، يضم مطار ميونيخ أيضا مساحة لتنظيم الفعاليات، وقد استضاف المطار فعاليات ركوب الأمواج والدراجات على مر السنين.

A post shared by Moorbiker (@moorbiker) on Jan 29, 2018 at 9:59pm PST

6- مطار حيدر علييف الدولي، أذربيجان:

وهو مطار دولي يقع في العاصمة باكو، تأسس عام 1930، وفي 10 مارس 2004، أعيدت تسميته تكريما لحيدر علييف، رئيس أذربيجان الثالث، وقد استقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر، عام 2016.

7- مطار شينزين باوان الدولي، الصين:

يعد مطار شينزون باوون الدولي في الصين، والمبنى الثالث منه تحفة معمارية نادرة تشبه خلية النحل.

我想要的生活 在一个人的城市 A post shared by kdjfjdfj9 (@kdjfjdfj9) on Jan 30, 2018 at 8:54am PST

SZX A post shared by Infinity_X (@project_infinity8) on Jan 30, 2018 at 3:16am PST

8- مطار هونغ كونغ الدولي، الصين:

يوفر المطار للمسافرين من رجال الأعمال ملعبا للغولف من 9 حفر، يلبي معايير اتحاد الغولف الأمريكي، ويمكن للمسافرين، الذين ينتظرون في المطار لساعات طويلة، الاستفادة من مسرح "IMAX".

Year of the Dog#gongheifattchoy#peachblossom#chinesenewyear#❤️ A post shared by Parichart Muangrerk (@muangrerk) on Jan 31, 2018 at 6:10pm PST

9- مطار حمد الدولي، قطر:

استغرق مطار حمد الدولي عقدا من الزمن ليصبح جاهزا لاستقبال الرحلات وإطلاقها، وبلغت كلفة بنائه 16 مليار دولار، ودخل قائمة أجمل مطارات العالم بسبب بعض أجزائه الداخلية التي تبدو وكأنها متحف للفن الحديث.

10- مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة:

في عام 2016، كان مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاما في العالم، حيث بلغ عدد المسافرين 83.6 مليون مسافر.

A post shared by Thomas Thevallil T C (@thomasthevalliltc) on Jan 30, 2018 at 7:02am PST

11- مطار العاصمة بكين الدولي، الصين:

وهو المطار الدولي الرئيس في بكين عاصمة الصين، وثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم، إلا أن مطار بكين داشينغ، الذي يفترض افتتاحه في العام 2019، قد يتفوق عليه.

12- مطار مراكش المنارة، المغرب:

يتميز مطار مراكش المنارة بعدد من السمات المعمارية المذهلة، من ذلك القبة الزجاجية المميزة داخله.

13- مطار إنتشون الدولي، كوريا الجنوبية:

يحتوي مطار إنتشون الدولي على وسائل راحة من الدرجة الأولى، بما في ذلك الاستحمام المجاني وكراسي التدليك وأماكن مخصصة للنوم.

14- مطار هانيدا، اليابان:

يعرف المطار بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام عالية الجودة، ويستقطب بأطباق الـ "سوشي" وباعة الحلوى الزبائن حتى من المقيمين غير المسافرين.

明朝の雪に備え空港で待機。 予定外の出費になってしまったけれど、こうなった以上、空港を楽しむしかない。 A post shared by framboise (@framboise722) on Feb 1, 2018 at 2:03am PST

本日のお食事はこの辺りで！ A post shared by 山内 司 (@tsukasa_hana) on Jan 31, 2018 at 7:57pm PST

المصدر: بزنس إنسايدر

فادية سنداسني