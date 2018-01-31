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الرجل المرتبط أكثر جاذبية عند النساء!

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الرجل المرتبط أكثر جاذبية عند النساء!
Gettyimages.ru Emilija Manevska
النساء تنجذب إلى الرجل المرغوب من الأخريات!
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كشفت دراسة جديدة أن النساء يجدن الرجال المرتبطين أو المرغوب فيهم من الأخريات، أكثر جاذبية.

ويعتقد الباحثون في جامعة سانت أندروز وجامعة دورهام وجامعة إكستر أن الرجال يحصلون على "جاذبية إضافية" عندما يكونون محط إعجاب نساء أخريات، حيث ينظر إلى هذا النوع من الرجال على أنهم أكثر لطفا وإخلاصا وربما يكونون أفضل كآباء.

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وبعد استطلاع رأي مجموعة من النساء من خلال تقييمهن مدى جاذبية صور عدد من الرجال، اختارت غالبية المشاركات الرجال الذين فضلتهم النساء الأخريات، "ولكن ربما يكون ذلك ببساطة بسبب أن البشر يميلون بشكل عام إلى التأثر بآراء الآخرين"، وفقا للدكتورة كيت كروس التي قادت الدراسة.

وتدعم هذه النتائج دراسة سابقة أجرتها جامعة ولاية أوكلاهوما، وجدت أن 90% من النساء العوازب مهتمات بالرجال المرتبطين، بينما لم تنجذب إلى العزاب سوى 59% من المشاركات.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني

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