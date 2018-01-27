أم وطفلتها تنجوان من الموت بأعجوبة! (فيديو)
youtube/Suk Mike Hok Nuffin
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تداولت مواقع وصفحات الإنترنت مؤخرا شريط فيديو يظهر نجاة أم وطفلتها من حادث سير مروع كاد يودي بحياتيهما.
وسجلت كاميرا إحدى السيارات الحادثة التي وقعت على طريق بالقرب من مدينة لودز البولندية، في 21 يناير الجاري، ونشرت فيما بعد على موقع يوتيوب.
فبينما كان سائق يقود سيارته على الطريق السريع "A1"، تفاجأ بسيارة مسرعة من نوع "بي إم دبليو" رباعية الدفع تتجاوزه بسرعة كبيرة، وتصطدم بمؤخرة سيارة أخرى من نوع "سكودا" بطريقة جنونية.
ووفقا لشهود العيان فإن السيارة التي تلقت الصدمة من الخلف تحطمت وانقلبت على جانب الطريق، وكان بداخلها امرأة وطفلتها الصغيرة، إلا أنهما لم تتعرضا لإصابات خطيرة.
وتؤكد المعلومات أن التحقيقات ما تزال جارية مع صاحب السيارة المتهور.
المصدر: فيستي. رو
أسعد ضاهر
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