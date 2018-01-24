"الرجل البازوكا" يعود بذراعين جديدتين! (فيديو)

قرر الشاب الروسي الشهير كيريل تيريشين، صاحب الذراعين الملقبتين بـ "قذيفتي البازوكا"، التخلص من السينثول واستبداله بحشوة جديدة.

فبعد مرور فترة على قيام الشاب تيريشين بحقن عضلاته بالسينثول، أجبرته المضاعفات الصحية الخطيرة لتلك العملية على التخلي عن هذه المادة الخطيرة.

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وللتخلص منها، خضع الشاب وفقا للمقربين منه لعملية جراحية أجريت لذراعيه، لكنه رفض التخلي عن حجم عضلاته، فقام هذه المرة باستبدال السينثول بحشوات ربما تكون من السيليكون، حتى أن بعض الشائعات تشير إلى أنه "قرر أيضا وضعها في ساقيه، لذا ظهر وهو يعرج في أحد البرامج التلفزيونية الروسية".

يذكر أن الشاب والمدون الروسي كيريل تيريشين، من مدينة بياتيغورس الروسية، حظي بشهرة عالمية، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو أظهرت حقنه لعضلات ذراعيه بمادة السينثول لتضخيمها من دون أي تمارين رياضية.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر