ابتكار سرير فريد لمكافحة الشخير

ابتكر المهندسون الصينيون سريرا فريدا يساعد على التخلص من الأرق ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء النوم.

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ويشير موقع ديجيتال تريندز إلى أن السرير من إنتاج شركة "سليب نمبر"، ومهمته الأساسية هي ضمان راحة الشخص بخصائص فريدة زودته الشركة بها، حيث يمكن للسرير أن يغير صلابة الفراش، كما أنه مزود بخاصية لرش زيوت عطرية تساعد على الاسترخاء.

يضاف إلى ذلك أن السرير مزود بميزات طبية للمحافظة على صحة الظهر، عدا عن خيارات مكافحة الشخير وتدفئة الأقدام وإمكانية توصيل السرير بالهاتف الذكي.

ويذكر أن شركة دورميت الإسبانية كانت قد ابتكرت في وقت سابق فراشا ذكيا "سمارتريس"، يساعد على منع الخيانة الزوجية.

المصدر: رامبلر

كامل توما