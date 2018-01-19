سحر الشتاء في موسكو

نشر موقع "سترانا" الروسي صورا تظهر بعض جوانب الطبيعة والحياة شتاء في العاصمة موسكو.

-التزلج على الثلج، إحدى أكثر الرياضات إقبالا من سكان روسيا.

- جمال الثمار المتجمدة على الأشجار شتاء.

- اهتمام مواطني موسكو بالفن واللوحات وعرضها حتى في أقسى الظروف الجوية.

-الترام في أحد شوارع العاصمة الروسية.

- التزلج على الجليد، الذي يمارسه سكان موسكو حتى في الحدائق والمتنزهات العامة.

- جمال نهر موسكو في الشتاء.

- سحر الطبيعة في شتاء موسكو.

- النحت في الجليد، أحد أكثر الفنون شيوعا في روسيا.

- صيد الأسماك في نهر موسكو المتجمد.

- سباقات الزلاجات التي تجرها الخيول، من أقدم الرياضات الروسية.

المصدر: سترانا. رو

أسعد ضاهر