سحر الشتاء في موسكو
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نشر موقع "سترانا" الروسي صورا تظهر بعض جوانب الطبيعة والحياة شتاء في العاصمة موسكو.
-التزلج على الثلج، إحدى أكثر الرياضات إقبالا من سكان روسيا.
- جمال الثمار المتجمدة على الأشجار شتاء.
- اهتمام مواطني موسكو بالفن واللوحات وعرضها حتى في أقسى الظروف الجوية.
-الترام في أحد شوارع العاصمة الروسية.
- التزلج على الجليد، الذي يمارسه سكان موسكو حتى في الحدائق والمتنزهات العامة.
- جمال نهر موسكو في الشتاء.
- سحر الطبيعة في شتاء موسكو.
- النحت في الجليد، أحد أكثر الفنون شيوعا في روسيا.
- صيد الأسماك في نهر موسكو المتجمد.
- سباقات الزلاجات التي تجرها الخيول، من أقدم الرياضات الروسية.
المصدر: سترانا. رو
أسعد ضاهر
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