المحكمة تحدد المسؤول عن موت الأمير فيليبو

خلصت محكمة بريطانية إلى أن الأمير الإيطالي فيليبو، هو وحده المسؤول عن وفاته، بعد أن تجاوز بدراجته شاحنة تنقل معدات إلى هايد بارك.

وتوفي الأمير الإيطالي فيليبو كورسيني، البالغ من العمر 21 عاما، تحت عجلات شاحنة وسط العاصمة لندن، عندما كان يقود دراجته متجها إلى جامعة ريجينز التي يدرس فيها الاقتصاد الدولي.

وكان فيليبو يقود دراجة هوائية بدون فرامل أمامية، ويعد هذا خرقا لقانون السير على طرق بريطانيا. فقد تجاوز فيليبو الشاحنة قبل أن تصدمه. ووضع التحقيق اللوم على فيليب نفسه، لانه لم يكن يرتد الخوذة الواقية أولا، وثانيا لأنه تجاوز الشاحنة بصورة خاطئة ولم يكن السائق ليراه بأي شكل.

ولم يستطع الأطباء إنقاذ الامير، حيث مات على الفور في مكان الحادث. وثبت بعد التحقيق الشامل أن فيليبو وحده المسؤول عن هذه الحادثة التي أودت بحياته.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو