محتالون يسرقون ثروة متقاعدة روسية!

تقوم السلطات المختصة في جمهورية بشكورتوستان التابعة لروسيا الاتحادية بالبحث عن محتالي الإنترنت الذين سرقوا 3 ملايين روبل من امرأة متقاعدة دفعتها كثمن لأدوية لم ترها أبدا.

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ونشرت وزارة الداخلية الروسية في بشكيريا بيانا قالت فيه: "تقدمت متقاعدة تبلغ من العمر 70 عاما في مدينة ستيرليتاماك بشكوى إلى الشرطة، ذكرت فيها أنها طلبت أدوية عبر الإنترنت في عام 2015، وتلقت اتصالا هاتفيا، في نوفمبر عام 2017، يؤكد على توفر هذه الأدوية، وقام المتصلون بطلب تحويل مبلغ 450 ألف روبل لهم في البداية، لكنهم عادوا وطلبوا تحويل المزيد من المال بذرائع مختلفة حتى وصل المبلغ الذي حولته لهم المتقاعدة ثمنا للأدوية 3 ملايين روبل ما يعادل تقريبا (50 ألف دولار) ولم تتلق أي أدوية وفقدت المال أيضا".

وفتحت الشرطة قضية جنائية بموجب المادة 159 من قانون العقوبات الخاصة بالاحتيال. ولا تزال الشرطة تبحث عن المحتالين بعد أن وجهت نداء للمواطنين تحذرهم فيه من الوقوع في فخ الاحتيال عبر الإنترنت والوسائل الحديثة الأخرى.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو