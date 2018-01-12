"زناتوك" الروسية تفوز بجائزة معرض الألعاب في هونغ كونغ

فازت لعبة "زناتوك" (الشاطر) الروسية بجائزة معرض الألعاب الدولي في هونغ كونغ.

وبفضل لعبة "زناتوك" يستطيع الأطفال وتلاميذ المدارس بمساعدة الدوائر الإلكترونية الأساسية في هذه اللعبة إجراء تجارب في الفيزياء، وتجميع بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يدويا.

وقد حصلت هذه اللعبة على جائزة أفضل منتج في فئة الألعاب الكهربائية الإلكترونية من بين منتجات 2100 شركة، مثلت 45 بلدا مشاركا في هذا المعرض الدولي للألعاب.

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وقال أندريه باخميتيف المالك المشترك لشركة "زناتوك بلوس" والمصمم الرئيس فيها: "لأول مرة نشارك في هذا المعرض الدولي للألعاب الذي يعد المعرض الأول في آسيا والثاني على مستوى العالم وهو المعرض الأقرب إلى الشركات المصنعة لهذا النوع من الألعاب".

وأضاف باخميتيف: "نركز على الألعاب التعليمية التي يحصل الأطفال من خلالها على المهارات والمعارف المفيدة لهم في حياتهم اليومية. الصين هي البلد الأول في العالم لأنها نتتج أكثر من 80% من الألعاب. ويتم تجميع ألعاب شركتنا في الصين أيضا، فنحن نتعاون بشكل وثيق مع مهندسي التكنولوجيا الصينيين".

واشتهر المصمم أندريه باخميتيف بإعداده لفقرة "الأيدي الماهرة" التي قدمها على مدى 18 عاما ضمن برنامج تلفزيوني حمل عنوان "بينما الجميع في المنزل".

المصدر: تاس

خالد ظليطو