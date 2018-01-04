طفل ينجو بإعجوبة من 4 أسماك قرش

تمكن صبي في جزر الباهاما من تجنب هجوم 4 أسماك قرش، وذلك بفضل مصور طائرة مسيرة "درون" كان في المكان، ولاحظ إعداد أسماك القرش للهجوم، حسبما أفادت صحيفة Daily Mail.

ونشر المصور أرتيوم تكاتشينكو، تسجيل الفيديو على موقع يوتيوب، حيث يمكن مشاهدة الصبي وهو يركض نحو الماء دون الاشتباه بالخطر، ليسبح متجها مباشرة نحو الأسماك المفترسة القريبة منه.

ووفقا للصحيفة، فقد قدر تكاتشينكو، خطورة الوضع، ونادى الصبي الذي تمكن من الخروج من المياه في اللحظة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي