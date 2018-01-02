شاهد.. سيارة فارهة تنزلق بسرعة عالية تحت أخرى متوقفة وتقذفها في الهواء

صدمت سيارة فارهة من طراز "+Audi R8 coupe V10" سيارة عائلية متوقفة من الخلف، كان في داخلها 3 أطفال لحسن حظهم تعرضوا لإصابات بسيطة فقط.

وأظهر مقطع فيديو متداول، السيارة الصفراء الرياضية، التي يبلغ سعرها 100 ألف يورو، وهي تصطدم بسرعة كبيرة بمؤخرة سيارة عائلية سوداء من طراز "Nissan" كانت متوقفة بجانب طريق ثورتون في مدينة رادفورد الأمريكية، أمس الاثنين. ما أدى إلى قذف الأخيرة في الهواء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المسعفين قاموا بمعاينة صحة طفلين في عين المكان، ونقل الثالث إلى المستشفى لإصابته بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السيارة الصفراء المتسببة في الحادث، لشركة تأجير السيارات في رادفورد، وفقا لصور منشورة على موقع الشركة.

وذكرت الصحيفة أن سائق الـ "+Audi R8 coupe V10" لم يصب بالحادث، لكن أظهرت الصور حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، حيث تحطمت الواجهة والعجلات الأمامية بالكامل.

ولم تؤكد شرطة غرب يوركشاير بعد ما إذا تم اتخاذ أي إجراء ضد السائقين.

وقال عامل في متجر قريب مايلونلين: "سمعنا صوت ارتطام كبير ونظرت لمعرفة ما حدث ولكن يبدو الجميع على ما يرام. كان يوم حافل في ليلة رأس السنة الجديدة حتى لم يكن لدينا الوقت للتحدث إلى أي شخص لمعرفة ما حدث".

المصدر: ديلي ميل

رُبى آغا